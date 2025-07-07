Парк Щербакова у Донецьку сьогодні: місце відпочинку стало трибуною для «Єдиної Росії» та «Юнармії»

Міст у парку Щербакова. Донецьк, липень 2025 року.

Парк Щербакова — один із найбільших та найвідоміших у Донецьку. До окупації міста у парку проходили концерти, працювали парк атракціонів, човнова станція та мотузковий парк, влітку квітнув розарій. За 11 років окупації Донецька в інфраструктурі парку не було суттєвих змін, хіба що він згодом занепадає і тепер там відпочиває не так багато людей. Атракціони періодично закривали і знов відкривали. А концертні майданчики стали місцем пропаганди «русского мира» та російських політичних партій.

Площа парку складає близько 200 га. Він умовно поділяється на кілька зон:

Центральна алея, що веде від головного входу до озера.

Спортивна зона з майданчиками для ігор та тренувань.

Зона атракціонів з колесом огляду, дитячими та екстремальними розвагами.

Прогулянкова частина з тінистими доріжками та скульптурами.

Головна природна домінанта парку — мальовниче озеро, поділене на два водоймища мостом з ротондою. Це одне з найбільш фотографованих місць міста. Сьогодні тут іноді катаються на човнах.

Тут підтримується інфраструктура: працюють кафе, атракціони, станція човнів. Проте, за свідченнями місцевих жителів та їх фото, парк поступово втрачає частину доброустрою: багато об'єктів потребують капітального ремонту, фонтанні комплекси працюють не завжди, а стан зелених насаджень погіршується.

Наприкінці червня окупаційна влада міста дозволила влаштувати масові гуляння з нагоди Дня молоді. Це свято Росія відзначає 28 червня.

Щоправда, в обгортці свята опинилася російська партійна пропаганда. Зі сцени виступали місцеві представники російських партій та організацій «Единая Россия», «Юнармия», «Движение первых», «Молодежь Донбасса» та інші.

Для створення потрібної картинки дітям та підліткам малювали на щоках триколори РФ та «ДНР».

Серед місцевих розваг — ярмарок із плакатами Путіна, конкурси зі збирання зброї.