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Постачали на фронт несправну зброю: викрито схему в Міноборони

07 липня 2025, 14:02

Постачали на фронт несправну зброю: викрито схему в Міноборони

Постачали на фронт несправну зброю: викрито схему в Міноборони

СБУ та Офіс Генпрокурора за сприяння Міноборони України розкрили масштабну корупційну схему, пов'язану із закупівлею озброєння для потреб фронту. Фігурантами справи стали посадові особи оборонного відомства.

Як випливає з повідомлення СБУ, понад 90 мільйонів гривень було викрадено під час укладання держконтракту на постачання протитанкових ракетних комплексів (ПТРК). Ці кошти призначалися на закупівлю сучасних систем, здатних ефективно знищувати бронетехніку противника на передовій.

Замість справного озброєння, підрядники передали непридатні для бойового застосування установки. Гроші, отримані в рамках контракту, було виведено у тіньовий обіг. Порушення підтвердили висновки незалежної експертизи, ініційованої Службою безпеки України.

Внаслідок слідчих дій у Києві було затримано організатора схеми — колишнього керівника одного з департаментів Міноборони, а також двох його спільників із підрядної організації. Встановлено, що протягом 2022—2023 років ексчиновник уклав контракт із київською оборонною компанією на постачання ПТРК, які мали негайно потрапити до військ. Однак замість необхідного озброєння українська армія отримала непридатні комплекси.

Підозра пред'явлена одразу за трьома статтями Кримінального кодексу України: перешкоджання законній діяльності ЗСУ, що спричинило тяжкі наслідки; присвоєння чи розтрата майна в особливо великих розмірах; службове підроблення, що призвело до тяжких наслідків.

Фігурантам загрожує до 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна, йдеться у повідомленні СБУ.

Нагадаємо, силовики викрили командування батальйону на Одещині: їх підозрюють у розкраданні майже 100 млн. гривень.

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розкрадання в оборонних закупівлях
@novosti.dn.ua

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