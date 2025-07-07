Підроблені фото українських захисників, які повернулися з полону, заполонили соцмережі: хто і навіщо це робить?

Зображення, згенероване ІІ, опубліковано у Facebook

У Facebook та інших популярних соціальних мережах анонімні канали збирають десятки тисяч лайків, публікуючи зображення, створені штучним інтелектом. На фото — не реальні люди, але їхні особи можуть бути схожими на справжніх. Багато військових та їхні сім'ї вкрай незадоволені тим, що в інтернеті поширюються вигадані історії про те, як вони нібито просять співчуття, підтримки чи навіть грошей.

Фейкові фото замість правди: як ШІ підміняє історії справжніх українців



Одним із яскравих прикладів стала історія військовослужбовця Олександра з Маріуполя. У 2025 році він повернувся додому в рамках обміну полоненими — росіяни утримували його три роки. Маріупольська волонтерка Олена Золотарьова опублікувала фото Олександра із дружиною: до та після полону. Цей колаж наочно показав, що відбувається з українцями у катівнях російських в'язниць.

Реальні Олена та Олександр на фото до та після полону українського захисника. Колаж опубліковано у Facebook

Пост став дуже популярним і набрав у Facebook понад 2,6 тисячі лайків. Ним поділилися у соцмережі близько 8 тисяч користувачів. Історію публікували не лише пабліки у соцмережах, а й безліч українських ЗМІ. У російських ЗМІ ці фото теж були «популярними», ось тільки з посиланням, що «до» та «після» — це різні люди.

Але Олександр повернувся з російського полону справді таким виснаженим.

Реальні Олена та Олександр на фото після полону українського захисника. Фото опубліковано у Facebook

За словами його дружини Олени, дорослий і здоровий чоловік після повернення став настільки слабким, що йому важко пересуватися самостійно.

Олександр із дружиною у 2022 році, до російського полону

Через деякий час в анонімних пабліках Facebook з'явилися згенеровані ШІ зображення людей, схожих на Олександра та його дружину Олену.

Зображення, згенероване ШІ, опубліковано у Facebook

Після того як ці картинки набули широкого поширення, у медіа почали з'являтися нав'язливі повідомлення про те, що таких людей взагалі не існує.

Зображення, згенероване ШІ, опубліковано у Facebook

Реальні фото «потонули» серед багатьох штучно створених. І це найкраще лягло в наратив російської пропаганди.

Зображення, згенероване ШІ, опубліковано у Facebook

Це сильно обурило Олену:

«Які можуть бути відеоінтерв'ю з моїм чоловіком? Які можуть бути інтерв'ю? Він ледве на ногах стоїть. Я взагалі не планувала такого розголосу. Це було для наших друзів. Ви самі все розтягли. І тепер я маю розповідати одне й те саме заради вашого рейтингу? Ви хоч трохи знаєте, що зараз відбувається з нами? — звернулася вона до журналістів, які попросили інтерв'ю. — Мене поливають брудом, його поливають брудом. Кажуть — фейк. Ви навіть не уявляєте, як би я хотіла, щоби це було фейком… Щоб ці прокляті "брати-визволителі" були фейком. Щоб те, що зробили з нашим будинком та моїм Маріуполем, було фейком. І щоб цвинтарі по всій Україні були фейком…».

Хто це робить і навіщо?

В останні місяці в соцмережах дедалі активніше поширюються згенеровані штучним інтелектом зображення, де нібито зображені українські військові та їхні сім'ї: матері, що плачуть над могилами, солдати з тяжкими пораненнями, діти у формі, прощання перед виряджанням на фронт та інші емоційні сцени.

Цілі можуть бути різними:

Маніпуляція емоціями аудиторії.

Такі картинки викликають сильні почуття жалю, страху чи ненависті. Іноді їх використовують, щоб мобілізувати українців на допомогу армії — для донатів та волонтерства, але найчастіше — щоб деморалізувати та посіяти паніку, вселяючи думку, що втрати величезні та «ніхто не повернеться живим».

Дискредитація української влади.

Частину зображень супроводжують підписами про те, що командування ЗСУ кидає бійців на забій або приховує масштаби втрат. Це класичний елемент інформаційної війни, коли фейки видають за реальні фотографії.

Вплив на іноземну аудиторію.

Іноді такі зображення підхоплюють західні користувачі та медіа, не перевіряючи джерело.

Масова автоматизація контенту.

ШІ дозволяє за хвилини створювати тисячі картинок. Це дешевше та швидше, ніж підробляти реальні фото, тому подібні зображення активно запускають сітки анонімних Telegram-каналів, а також сторінки в TikTok, Facebook та X (Twitter).

Створення « шумового фону » .

Якщо людина щодня бачить десятки схожих картинок, їй важко відрізнити справжні фотографії з фронту від підробок. Це розмиває довіру до будь-якої візуальної інформації.

Як розпізнати такі зображення?

Надмірно драматичні сцени, яких ніколи не публікували великі медіа.

Нереалістичні деталі: деформовані руки, дивні особи, помилки у формі.

Відсутність авторства або вказівка на анонімного фотографа.

Логотипи нейромереж або сліди стиснення, характерні для генераторів.

Олена Золотарьова, допис якої із колажем із реальних фото став основою для багатьох українських ЗМІ, також висловила обурення діями «ботоферм».