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У Маріуполі знімають фільм про «порятунок» міста у 2022 році

07 липня 2025, 15:35

У Маріуполі знімають фільм про «порятунок» міста у 2022 році

Сцени постановчого «визволення» знімаються просто серед руїн, залишених ударами армії РФ. Сцени постановчого «визволення» знімаються просто серед руїн, залишених ударами армії РФ.

У Маріуполі на руїнах житлових кварталів, знищених російськими військами, проходять зйомки нового пропагандистського фільму про війну. Про це повідомляє рух опору на тимчасово окупованих територіях України «Жовта Стрічка».

Окупаційна адміністрація працює над картиною з робочою назвою «Малыш», що просуває версію про «визволення» Маріуполя у 2022 році. Головний герой — росіянин, який вирушає на війну, щоб «врятувати матір із полону українських нацистів».

Зйомки проходять на реальних руїнах будинків місцевих жителів. За інформацією активістів, нещодавно під час роботи на майданчику було пошкоджено магістральний кабель зв'язку — частина району залишилася без мобільного покриття.

Також увагу викликає склад акторів. Одну з ролей виконує Іван Калюжний, раніше звинувачений своєю партнеркою Юлією Цвєтковою в домашньому насильстві. Ще один учасник зйомок — Олексій Шевченков, відомий історіями про напади на колег і зізнаннями в алкогольній залежності.

Проєкт фінансує російський «Первый канал». За словами Пушиліна, фільм планують показувати в школах, вишах, дитсадках і навіть за кордоном.

Нагадаємо, у Facebook та інших популярних соціальних мережах анонімні канали збирають десятки тисяч лайків, публікуючи зображення, створені штучним інтелектом.

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