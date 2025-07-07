Зеленський та Трамп обговорювали заміну посла України в США: серед кандидатів — Шмигаль та Умєров

Трамп та Зеленський під час телефонної розмови 4 липня обговорювали можливу зміну посла України у Вашингтоні. Колаж: ФАКТ Новини

Президент України Володимир Зеленський обговорював із Дональдом Трампом заміну посла у США. Про це із посиланням на джерело повідомляє американське видання Bloomberg.

Серед кандидатів – прем'єр Денис Шмигаль та міністр оборони Рустем Умєров

Зазначається, що Трамп та Зеленський під час телефонної розмови 4 липня обговорювали можливу зміну посла України у Вашингтоні.

За словами джерела, серед потенційних кандидатів на цю посаду — прем'єр-міністр Денис Шмигаль, віце-прем'єр Ольга Стефанишина, міністр оборони Рустем Умєров та міністр енергетики Герман Галущенко.

Зеленський доручив міністерству закордонних справ обговорити з американською стороною питання про призначення наступного посла України у Вашингтоні, пише Bloomberg.