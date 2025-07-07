У горах біля кордону з Румунією знайшли тіло загиблого — ДПСУ

Прикордонники виявили тіло чоловіка в горах на кордоні з Румунією.

Під час патрулювання високогірної ділянки українсько-румунського кордону прикордонники виявили тіло загиблого чоловіка. Про це повідомив офіційний канал Держприкордонслужби України.



Про знахідку поінформовано представників поліції. Особу загиблого встановлюють.



Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну прикордонники Західного регіонального управління вже зафіксували близько 20 подібних випадків у горах.

Нагадаємо, мешканець Донеччини загинув від холоду під час спроби перетнути кордон.