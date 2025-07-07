Ціль — військова інфраструктура: черговий удар по НПЗ у Краснодарському краї

Українські безпілотники атакували Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ. Як повідомляє hromadske з посиланням на джерело в силових структурах, удар припав по одному з технологічних цехів, внаслідок чого виникла пожежа і було зупинено частину виробничого процесу.



Цей НПЗ приймає, переробляє та відвантажує нафту, зокрема для потреб російської армії і тому є елементом військової інфраструктури РФ, йдеться у повідомленні видання.



Факт атаки підтвердили також російські джерела. В оперативному штабі адміністрації Краснодарського краю повідомили, що уламки безпілотника впали на територію технологічного цеху Ільського НПЗ, проте заперечують факт пожежі і заявляють про відсутність «видимих пошкоджень».

Нагадаємо, Ільський НПЗ неодноразово ставав ціллю українських дронів через його залучення до забезпечення армії РФ.