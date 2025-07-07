ЗСУ вивісили прапор у Дачному на Дніпропетровщині: росіяни заявляють про «захоплення» села

Прапор українських морпіхів у селі Дачне на Дніпропетровщині Фото: кадр із відео

Бійці 2-го батальйону 37-ї бригади морської піхоти ЗСУ вивісили свій прапор у селі Дачне у Дніпропетровській області. Про це повідомили у пресслужбі бригади.



Таким чином українські військові спростували заяви росіян про те, що вони нібито контролюють Дачне – перше село на Дніпропетровщині.



«Цей прапор – символ повного та беззастережного контролю Сил оборони України над цим населеним пунктом. Це чітке нагадування ворогу: ми тут, ми готові боротися до кінця. Жодного метра нашої землі ми не віддамо без бою», – зазначили у бригаді.

Нагадаємо, що 30 червня на карті проєкту DeepState після зафіксованого аналітиками просування окупантів на Новопавлівському напрямку вперше з'явилася «сіра зона» на території Дніпропетровщини – неподалік села Дачне.



Пізніше в DeepState розповіли про «сіру зону» у Дніпропетровській області.



2 липня у Генштабі ЗСУ спростували захоплення першого села на Дніпропетровщині – Дачного. Військові РФ були знищені чи потрапили в полон.