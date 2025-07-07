У Підмосков'ї знайдено вбитим ексгубернатора Курської області і колишнього голову Мінтрансу РФ Романа Старовойта

Ексгубернатор Курської області та колишній голова Мінтрансу Росії Роман Старовойт

Колишнього голову мінтрансу Росії та ексгубернатора Курської області Романа Старовойта знайдено вбитим у Підмосков'ї. Попередньо він вчинив суїцид у своєму будинку в Одинцовському районі.

Про це сьогодні пише близьке до російських силових структур видання Baza.

Зазначається, що сьогодні Старовойта було знято з посади міністра. Звільнення відбулося майже відразу після колапсу в російських аеропортах Росії, через який було скасовано сотні рейсів.

При цьому невідомо, чи пов'язане рішення про відставку міністра з подією.

Видання припускає, що Роман Старовойт міг вчинити суїцид у ніч із 5 на 6 липня. За словами джерел, попередньо за кілька годин до цього він з'їздив на змагання до своєї доньки, щоб обійняти її.

Там він пробув менше години, після чого вирушив до себе додому, взяв свій нагородний пістолет і поїхав до парку Малевича у селі Роздори Одинцівського району Московської області. Вже там він і вчинив суїцид у своїй «Теслі», пише Baza.

Довідка: Роман Старовойт очолював міністерство транспорту Російської Федерації з 14 травня 2024 року до 7 липня 2025 року. Державний радник Російської Федерації 1-го класу. Колишній губернатор Курської області (т.в.о. 11 жовтня 2018 — 16 вересня 2019, 16 вересня 2019 — 14 травня 2024).