Українські безпілотники уразили завод із виробництва боєприпасів у Московській області

Дим після удару по заводу у Московській області. Фото: Генштаб ЗСУ

У ніч на 7 липня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України завдали вогневої ураження по АТ «Краснозаводський хімічний завод» у Московській області РФ. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



Зафіксували серію вибухів у районі міста Краснозаводськ та рух пожежної техніки у сусідніх населених пунктах. Результати вогневого ураження уточнюються.



На цьому підприємстві виробляють піротехнічні засоби та боєприпаси, зокрема термобаричні бойові частини для БПЛА «Шахед».

Нагадаємо, що 4 липня українські безпілотники уразили завод із виробництва бойових частин для «шахедів» у Підмосков'ї, внаслідок чого виникла пожежа.