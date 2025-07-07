Удар по п'ятиповерхівці у Костянтинівці: з-під завалів дістали фрагменти тіла

Наслідки удару по п'ятиповерхівці у Костянтинівці. Фото: ДСНС

Продовжуються аварійно-рятувальні роботи на місці частково зруйнованої п'ятиповерхівки у місті Костянтинівка Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Донецькій області.



Внаслідок удару був зруйнований під'їзд з п'ятого по перший поверх. За попередньою інформацією, під завалами опинилися дві людини. Виникла пожежа зруйнованих будівельних елементів конструкцій.



У ході аварійно-рятувальних робіт бійці ДСНС дістали фрагменти тіла та передали їх для проведення ідентифікації. Рятувальники розібрали 67 тонн будівельних конструкцій та загасили пожежу на площі 150 квадратних метрів.



Наразі роботи призупинили через загрозу життю та здоров'ю особового складу рятувальників.

Нагадаємо, вночі 6 липня російська армія трьома авіабомбами вдарила по Костянтинівці.