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В окупованій Луганській області понад 150 тисяч жителів залишилися без питної води – ОВА

07 липня 2025, 22:50

В окупованій Луганській області понад 150 тисяч жителів залишилися без питної води – ОВА

В окупованій Луганській області понад 150 тисяч жителів кількох міст залишилися без питної води через аварійний водогін. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко.

За його словами, це мешканці Кадіївки, Брянки, Зоринська та низки селищ та сіл.

«Ця територія була захоплена Росією ще у 2014 році. Протягом 11 років відновленню критичної інфраструктури росіяни не приділяли жодної уваги», – зазначив Харченко.

Нагадаємо, що на окупованій Луганщині в аварійному стані перебувають 80% водопровідних мереж.

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Олексій Харченко
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Кадіївка Брянка
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