DeepState: зафіксовано просування окупантів у Донецькій та Запорізькій областях

Аналітики проєкту DeepState поновили карту бойових дій. За останніми даними, російські війська просунулися на кількох напрямках у Донецькій та Запорізькій областях.

Зокрема, зафіксовано просування у районі населеного пункту Кам'янське Василівського району Запорізької області, а також у селі Комар Волноваського району Донецької області та у населеному пункті Яблунівка Краматорського району Донецької області.

Крім того, противник просунувся в районі міста Торецьк у Бахмутському районі та поблизу Запоріжжя на території Донецької області.

Також відзначається активність російських військ неподалік села Дачне Синельниківського району Дніпропетровської області.



«Карта оновлена. Ворог просунувся у Кам'янському, Комар, Яблунівці, Торецьку та поблизу Запоріжжя», — йдеться у повідомленні DeepState.

Нагадаємо, українські військові спростували заяви росіян про те, що вони нібито контролюють Дачне – перше село на Дніпропетровщині.