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Троє цивільних загинули та 10 постраждали внаслідок російських атак за добу на Донеччині

08 липня 2025, 08:48

Троє цивільних загинули та 10 постраждали внаслідок російських атак за добу на Донеччині

Росіяни атакували Донеччину Фото: Вадим Філашкін Росіяни атакували Донеччину Фото: Вадим Філашкін

Російські окупанти минулої доби, 7 липня, вбили трьох цивільних в Донецькій області. Крім того, десятеро людей постраждали. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

«За 7 липня росіяни вбили 3 мешканців Донецької області: 2 в Олексієво-Дружківці та 1 у Новотроїцькому», — зазначив він.

За словами Філашкіна, ще 10 людей отримали поранення.

З початку широкомасштабної війни на Донеччині загинуло 3324 цивільних, отримали поранення — 7480. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи.

Раніше ми писали, що в ніч на 7 липня місто Дружківка Донецької області зазнало атаки російських безпілотників. Вибухи прогриміли приблизно о 22:10 та 22:15.

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