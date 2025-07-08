РФ атакувала Україну дронами та ракетами: ППО збила 34 цілі

ППО збила 34 цілі. Фото: Повітряні сили

Окупаційна армія РФ у ніч на 8 липня запустила по Україні чотири ракети та 54 БПЛА. Силам протиповітряної оборони вдалося збити 34 цілі. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



«У ніч на 8 липня (з 00:30 8 липня) противник атакував 4-ма зенітними керованими ракетами С-300/400 з Курської області і 54-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів з напрямків: Курськ, Орел — РФ, Гвардійське — анексований Крим», — йдеться у повідомленні.





Станом на 08:00 протиповітряна оборона збила 34 ворожі БПЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі та півдні країни. 26 — збиті вогневими засобами ураження, 8 — локально втрачені/пригнічені РЕБ.

Крім того, зафіксовано влучення ударних БПЛА супротивника в 5 локаціях.



Раніше ми писали, що російські окупанти за минулу добу, 7 липня, вбили трьох цивільних у Донецькій області. Крім того, десятеро людей постраждали.

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