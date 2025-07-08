Двоє людей загинули в Олексієво-Дружківці через російський обстріл увечері 7 липня

У селищі Олексієво-Дружківка Донецької області загинули чоловік та жінка внаслідок вечірнього обстрілу 7 липня. Про це повідомив телеграм-канал Дружківка Info.

Зазначається, що вчора близько 22:53 пролунали сильні вибухи. Війська РФ скинули на селище дві авіабомби ФАБ-250. Одна з бомб влучила у будинок на вулиці Садова. Будинок був повністю зруйнований.

Під завалами рятувальники виявили тіла жінки 1958 р.н. та чоловіка 1986 р.н.

Ще кілька житлових будинків серйозно пошкоджено.

Раніше повідомлялося, що в ніч проти 7 липня місто Дружківка Донецької області зазнало атаки російських безпілотників. Вибухи прогриміли приблизно о 22:10 та 22:15. Внаслідок обстрілу загинув чоловік, його дружина була поранена.