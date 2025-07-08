Постраждав чоловік у прифронтовій Покровській громаді

Село Гришине Покровського району Донецької області потрапило під російський обстріл уранці, 7 липня. Внаслідок ударів постраждав чоловік. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.



«7 липня о 9:30 з боку російських окупаційних військ відбувся обстріл автодороги Т 0515 (поблизу автодороги у напрямку с. Гришине)», — йдеться у повідомленні.



Крім того, отримав поранення чоловік 1976 року народження. Також знищено мопед.



Раніше ми писали, що російська армія вночі, 8 липня, вдарила по краях Краматорська Донецької області за допомогою FPV-дрону.

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