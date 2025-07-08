У Москві на парковці спалахнула пожежа: згоріло вісім автомобілів

На Бескудниківському бульварі в Москві спалахнула пожежа, внаслідок якої зайнялись кілька автомобілів, припаркованих біля будинку №13. За попередніми даними, вогнем пошкоджено вісім машин.

Займання почалося з вибуху одного з автомобілів, після чого полум'я швидко поширилося на сусідні транспортні засоби. Дві машини вигоріли майже повністю, решта зазнала часткових пошкоджень.

Офіційну причину займання поки не встановлено. Проводиться перевірка.

Нагадаємо, у Підмосков'ї сталася серія вибухів на ключових підприємствах, пов'язаних із армією РФ.