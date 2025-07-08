Троє людей загинули, десять поранено: Донеччину атакували дрони та артилерія

Поліція Донецької області повідомила про тяжкі наслідки масованого обстрілу, що відбулися 7 липня. Внаслідок атак загинули троє мирних жителів, ще десять людей отримали поранення.



Протягом доби зафіксовано 3316 обстрілів з боку російських військ — удари завдавалися як по лінії фронту, так і по житлових кварталах. Під вогонь потрапили 13 населених пунктів, у тому числі: Краматорськ, Костянтинівка, Мирноград, Святогірськ, селище Олексієво-Дружківка та низка сіл. Загалом пошкоджено 56 цивільних об'єктів, включаючи 21 житловий будинок.

В Олексієво-Дружківці внаслідок прицільного удару зруйновано приватний будинок, загинули двоє місцевих жителів. У селі Новотроїцьке (Шахівська громада) ворог застосував FPV-дрони — загинув мирний житель, пошкоджено автомобіль та трактор.

По Краматорську завдано удару з РСЗВ «Торнадо-С» — поранення отримала одна людина, пошкоджено 5 адміністративних будівель, СТО та 20 автомобілів.

У селі Андріївка FPV-дрон потрапив до цивільного мікроавтобуса — травми отримали троє пасажирів.

По Костянтинівці було випущено три авіабомби «ФАБ-250» та застосовано БПЛА «Блискавка-2» — двоє поранено, пошкоджено один багатоквартирний та 17 приватних будинків.



У Покровському районі протягом доби фіксувалися атаки дронів. У селі Гришине поранено чоловіка, який їхав мопедом. У Новому Донбасі двоє постраждалих, пошкоджено автомобіль. У Шилівці один поранений, пошкоджений житловий будинок.

У Мирнограді артобстрілом пошкоджено багатоквартирний будинок, у Новому Шаховому — приватний будинок, у Золотому Колодязі — релігійну будівлю. У Святогірську два БПЛА «Герань-2» пошкодили базу відпочинку.



Правоохоронці продовжують документувати наслідки атак. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється, йдеться в повідомленні.

Наслідки атак на Донецьку область