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Удар РФ по «Охматдиту»: ГУР ідентифікувало російського майора, причетного до обстрілу

08 липня 2025, 11:05

Удар РФ по «Охматдиту»: ГУР ідентифікувало російського майора, причетного до обстрілу

ГУР назвало ім'я офіцера РФ, який готував атаку на лікарню ГУР назвало ім'я офіцера РФ, який готував атаку на лікарню

Сьогодні рік, як російські війська атакували дитячу лікарню «Охматдит». Українська розвідка оприлюднила дані військового окупанта, причетного до російського удару по лікарні. Про це повідомили у пресслужбі ГУР МОУ.

Йдеться про майора ЗС РФ Дениса Шейнова — начальника спеціальної інженерної служби 121-го важкого бомбардувального авіаційного полку 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії. Саме цей підрозділ був безпосередньо залучений до удару.

«Майор Шейнов відповідав за організацію технічної підготовки крилатих ракет повітряного базування Х-101 до застосування літаками стратегічної авіації», — йдеться у повідомленні. 



Довідка

Денис Шейнов народився 30 січня 1978 року у Саратові. Має паспорт серії 6302 №906672, виданий 2002 року у Кіровському районі міста Саратов.

Він закінчив Саратовське вище військове інженерне командне училище ракетних військ. Шейнов у 2018 році перебував у Сирії.

Нагороджений медалями «За військову доблесть» ІІ ст. (2000), «За відмінність у військовій службі» І ст. (2015), «Учаснику військової операції у Сирії» (2019).

Окупант одружений з Оленою Шабаловою, вони виховують сина та дочку. Адреса проживання - місто Саратов, вулиця Батавіна, б. 12, кв. 266.

Раніше ми писали, що під час ракетної атаки на Київ пошкоджено приміщення Національної дитячої спеціалізованої лікарні Охматдит 8 липня. Внаслідок ударів загинули двоє людей, за медичною допомогою звернулося 32 поранених. Також було госпіталізовано із травмами вісім дітей.

Крім того, до української розвідки звернувся російський військовий після ракетного удару по дитячій лікарні «Охматдит» у Києві 8 липня. У головному управлінні розвідки Міноборони України повідомили, що на чат-бот розвідки звернувся один із льотчиків 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії. Він нібито слугує у військовій частині 06987, аеродром базування — «Енгельс», з якої українську територію війська РФ обстрілюють ракетами Х-101.

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