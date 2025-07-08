На окупованій частині Луганщини загарбники хочуть відправити медиків у військові шпиталі

На тимчасово захопленій Луганській області не вистачає спеціалістів у медичній сфері. Відомо, що росіяни планують відправити медиків до військових шпиталів. Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко.



«У лікарнях вишиковуються довгі черги через брак терапевтів та вузькопрофільних фахівців», — зазначив він.



За його словами, російські окупанти розглядають можливість організації обов'язкових короткострокових відряджень цивільних лікарів у військові госпіталі РФ, розташовані поблизу лінії фронту без укладання контракту.



Крім того, Харченко заявив, що одна із багатоповерхівок у Сіверськодонецьку показово відновлюється з 2023 року. Зовні вона виглядає майже відремонтованою, бо загарбники одразу пофарбували фасад. Однак там досі не замінені пошкоджені та зруйновані сходові прольоти, а також понівечені кулями вхідні двері. Система водопостачання у більшість квартир не заведена.



Раніше ми писали, що на тимчасово окупованій частині Луганської області фіксується гострий дефіцит водіїв міських та міжміських автобусів.

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