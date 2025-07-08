Новий російський дрон «Альтаїр» впав на житловий будинок у Казані

У Казані під час випробувального польоту розбився новий російський розвідувально-ударний безпілотник «Альтаїр». Апарат упав на житлову будівлю, пише Supernova+.



«Альтаїр» (також відомий як Altius-U) вважається найпередовішим дроном, розробленим в Росії. Він здатний виконувати як розвідувальні, так і ударні завдання, часто порівнюється з американським MQ-9 Reaper.

Вага безпілотника становить близько 6 тонн, а розмах крил сягає 28 метрів — більше, ніж його американський аналог. Дальність польоту — 800 кілометрів, час перебування у повітрі — більше доби. Може нести до однієї тонни ракет. Експерти схиляються до вартості 6—10 млн. доларів.