Російський дрон влучив у багатоповерховий будинок у Костянтинівці

Росіяни атакували Костянтинівку. Фото: Сергій Горбунов

У вівторок, 8 липня, російські військові вдарили по житловому сектору міста Костянтинівка Донецької області. Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.



«Близько 11:00 російські війська знову атакували місто, завдавши удару з FPV-дрону по житловому сектору. Ворог цинічно потрапив у багатоповерховий будинок, де проживають мирні жителі», — зазначив він.





За словами Горбунова, росіяни пошкодили багатоквартирний будинок.



Раніше ми писали, що у місті Костянтинівка Донецької області знову відбулися атаки з боку російських окупаційних військ.

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