«Білі янголи» евакуюють людей з-під обстрілів у Покровську

Зруйнований Покровськ.

Зі зруйнованого Покровська «Білі янголи» спільно з волонтерами евакуюют уцілілих жителів. Відео евакуації опублікував пресцентр МВС.







«Місто — суцільна рана. Не витримуючи страшних реалій, люди щодня просять про евакуацію. Кілька заявок надійшли з крайніх вулиць, які перебувають під постійним вогневим контролем ворога. Заїжджати туди — практично самогубство, але "Білі янголи" ризикнули», - йдеться в описі до відео.

Поліцейські ледь не потрапили під удар — буквально перед їхнім проїздом росіяни скинули авіабомбу і вдарили дроном, спалили цивільне авто.

Нагадаємо, росіяни поранили поліцейського у Покровську під час евакуації.