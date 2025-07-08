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«Білі янголи» евакуюють людей з-під обстрілів у Покровську

08 липня 2025, 13:30

«Білі янголи» евакуюють людей з-під обстрілів у Покровську

Зруйнований Покровськ. Зруйнований Покровськ.

Зі зруйнованого Покровська «Білі янголи» спільно з волонтерами евакуюют уцілілих жителів. Відео евакуації опублікував пресцентр МВС.



«Місто — суцільна рана. Не витримуючи страшних реалій, люди щодня просять про евакуацію. Кілька заявок надійшли з крайніх вулиць, які перебувають під постійним вогневим контролем ворога. Заїжджати туди — практично самогубство, але "Білі янголи" ризикнули», - йдеться в описі до відео.

Поліцейські ледь не потрапили під удар — буквально перед їхнім проїздом росіяни скинули авіабомбу і вдарили дроном, спалили цивільне авто.

Нагадаємо, росіяни поранили поліцейського у Покровську під час евакуації.

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