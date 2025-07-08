ЗСУ показали, як збивають десятки російських БПЛА дронами

БПЛА РФ — у прицілі дрона ЗСУ

У мережі опублікували відео знищення десятків російських безпілотників. Кадри опублікував СтратКом ЗСУ.



Серед збитих дронів — як рідкісні «Куб-2» і «Supercam», так і більш поширені «Zala» і «Ланцет».



Також зафіксовано так звані «повітряні франкенштейни» — наприклад, «Молнія-2» з протитанковою міною, прикріпленою за допомогою клейкої стрічки.



«Виглядає смішно, але якщо ця помилка природи долетить — буде біда. Тому ми спочатку збиваємо, а потім посміхаємося», - йдеться в описі до відео.

Нагадаємо, ЗСУ вдарили дроном Vampire по авто окупантів поблизу Малинівки.