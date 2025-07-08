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ЗСУ показали, як збивають десятки російських БПЛА дронами

08 липня 2025, 14:14

ЗСУ показали, як збивають десятки російських БПЛА дронами

БПЛА РФ — у прицілі дрона ЗСУ БПЛА РФ — у прицілі дрона ЗСУ

У мережі опублікували відео знищення десятків російських безпілотників. Кадри опублікував СтратКом ЗСУ.

Серед збитих дронів — як рідкісні «Куб-2» і «Supercam», так і більш поширені «Zala» і «Ланцет».

Також зафіксовано так звані «повітряні франкенштейни» — наприклад, «Молнія-2» з протитанковою міною, прикріпленою за допомогою клейкої стрічки.

«Виглядає смішно, але якщо ця помилка природи долетить — буде біда. Тому ми спочатку збиваємо, а потім посміхаємося», - йдеться в описі до відео.

Нагадаємо, ЗСУ вдарили дроном Vampire по авто окупантів поблизу Малинівки.

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