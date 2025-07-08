ФСБ відібрала паспорт у кримського колаборанта, який очолював штаб опозиційного кандидата

Кримського колаборанта та політтехнолога Дмитра Кисієва позбавили громадянства РФ за «дестабілізацію», повідомив «Кримський вітер».



Російська влада анулювала громадянство Дмитра Кисієва — кримського політтехнолога та колаборанта, який отримав російський паспорт після окупації півострова у 2014 році.



Як розповів сам Кисієв у коментарі російським ЗМІ, його затримала поліція, а у відділенні вручили висновок ФСБ. У документі зазначено, що його дії нібито «негативно впливають на політичну та соціальну стабільність у суспільстві». Це стало підставою позбавлення його російського громадянства.



Кисієв родом із Джанкоя. Після 2014 року брав активну участь у російських політичних процесах, включаючи керівництво передвиборчим штабом Бориса Надєждіна на президентських виборах 2024 року — одного з небагатьох опозиційних кандидатів, допущених до передвиборчої кампанії в РФ.