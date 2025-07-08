Захиснику «Азовсталі» Назарію Гринцевичу надали звання Героя України посмертно

Наймолодшого захисника Азовсталі посмертно нагородили званням Героя України. Фото:

Президент України Володимир Зеленський присвоїв захиснику «Азовсталі» Назарію Гринцевичу з позивним «Грінка» звання Героя України посмертно. Відповідний указ було опубліковано на сайті ОП.



«За особисту мужність та героїзм, виявлені в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народу ухвалюю: Присвоїти звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка» Гринцевичу Назарію Андрійовичу — молодшому лейтенанту (посмертно)», — йдеться в повідомленні.



Як зазначається, Назарій Гринцевич був наймолодшим захисником «Азовсталі» у Маріуполі. Він понад чотири місяці він пробув у полоні. Після повернення з полону у вересні 2022 року заснував групу спецпризначення «Контакт 12» у складі бригади «Азов» Загинув 6 травня 2024 року на Луганському напрямку.



Раніше ми писали, що на війні загинув 21-річний Назарій Гринцевич.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях