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Stern: Третина безпритульних у Німеччині — біженці з України

08 липня 2025, 15:03

Stern: Третина безпритульних у Німеччині — біженці з України

Серед безпритульних у Німеччині найчисленніша група — українці, які поїхали від війни. Фото: Stern Серед безпритульних у Німеччині найчисленніша група — українці, які поїхали від війни. Фото: Stern

У Німеччині зафіксовано понад 470 тисяч людей без власного житла, майже третина з них — біженці з України. Найбільше безпритульних розміщено у західних федеральних землях, тоді як у східних — найменше.

Про це пише німецьке видання Stern.

Зазначається, що з-поміж усіх офіційно зареєстрованих безпритульних 29% — біженці з України, що робить їх найбільшою національною групою серед безпритульних у Німеччині. За рік кількість українців без житла зросла із 136 900 до 137 800 осіб. Усього 409 тисяч осіб із числа зареєстрованих — іноземці (це 86% усіх зафіксованих).

До цієї статистики включено осіб, які проживають у притулках, тимчасових гуртожитках чи соціальному житлі. Водночас люди, які живуть просто неба, в ці цифри не входять, пише видання.

За даними Stern, 41% безпритульних — особи до 25 років, а ще 5% — люди старше 65 років. Більше половини всіх зареєстрованих безпритульних — чоловіки. Середній вік людей без житла становить 31 рік.

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