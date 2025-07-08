Бійці 31 ОМБр вийшли з оточення на північ від Рівнополя — DeepState

Гарнізон 31 ОМБр вийшов із тактичної «кишені» на північ від Рівнополя.

1-й батальйон 31-ї окремої механізованої бригади вийшов із тактичної «кишені» на північ від Рівнополя. Про це повідомили аналітики проєкту DeepState.



Завершилася тривала епопея з утримання складної ділянки фронту, оточеної з трьох боків. Усі бійці, які перебували на позиціях, змогли вийти живими — лише один отримав легке поранення під час виходу.



Гарнізон цієї ділянки в останні півтора місяця нечасто вступав у бій — противник зосередив зусилля на просуванні вздовж траси та через Новопіль. Однак раніше на цьому напрямку точилися запеклі бої: навіть мінометні розрахунки були змушені вести стрілецький бій.



Загалом бійці 31-ї ОМБр проявили стійкість і утримували позиції значно довше, ніж було необхідно. Черговий подвиг української піхоти.



Раніше було зафіксовано просування окупантів у Донецькій та Запорізькій областях.