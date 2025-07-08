Бійці 31 ОМБр вийшли з оточення на північ від Рівнополя — DeepState

1-й батальйон 31-ї окремої механізованої бригади вийшов із тактичної «кишені» на північ від Рівнополя. Про це повідомили аналітики проєкту DeepState.
Завершилася тривала епопея з утримання складної ділянки фронту, оточеної з трьох боків. Усі бійці, які перебували на позиціях, змогли вийти живими — лише один отримав легке поранення під час виходу.
Гарнізон цієї ділянки в останні півтора місяця нечасто вступав у бій — противник зосередив зусилля на просуванні вздовж траси та через Новопіль. Однак раніше на цьому напрямку точилися запеклі бої: навіть мінометні розрахунки були змушені вести стрілецький бій.
Загалом бійці 31-ї ОМБр проявили стійкість і утримували позиції значно довше, ніж було необхідно. Черговий подвиг української піхоти.
Раніше було зафіксовано просування окупантів у Донецькій та Запорізькій областях.
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