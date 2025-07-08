Міноборони запустило онлайн-інструкцію з переведення військових

Інтерактивна інструкція на сайті «Армія+» допомагає військовим перевірити можливість переведення в іншу частину та отримати покроковий алгоритм дій.

Міноборони України запустило інтерактивну інструкцію для військових, які хочуть перевестися в іншу частину. Знайти її можна в застосунку «Армія+» — це тест, який допоможе зрозуміти, чи є можливість переведення, і що для цього потрібно.



Військовослужбовець відповідає на кілька простих запитань: скільки він уже служить, у якій частині, куди хоче перевестися, чи є висновок ВЛК і офіцерське звання.



Якщо переведення можливе — з'являється покроковий план: які документи підготувати, чи потрібен рапорт, погодження командира, шаблони листів тощо. Якщо ні — система пояснить причину.



За даними Міноборони, вже 60 тисяч військових скористалися сервісом, і 40 тисяч успішно перевелися або готуються до цього. Найчастіше рапорти відхиляються через погані скани документів, але тепер «Армія+» підказує, які сторінки прикріпити. Детальніше на сайті.