Із селища Райське Дружківської громади планують примусово евакуювати дітей

Наслідки обстрілу селища Райське Дружківської громади вночі 2 липня. Фото: МВА

Через збільшення кількості російських обстрілів планується запровадити евакуацію дітей у Райському старостинському окрузі Дружківської громади Донецької області. Про це «Суспільне. Донбас» розповіла заступник начальника Дружківської МВА Олександра Пахомова.

«Наразі у Дружківці проживають приблизно 30,5 тисячі осіб. Це більш ніж у половину менше, ніж до воєнного стану. Звісно, люди намагаються виїжджати, рятувати своє життя. У селах, що оточують Дружківку, оголошено примусову евакуацію сімей з дітьми», — сказала вона.

Олександра Пахомова додала, що у більшості сіл евакуювали всіх дітей. У селищі Олексієво-Дружківка залишаються 12 дітей, у ньому оголошено примусову евакуацію сімей з дітьми.

За її словами, також планується запровадити примусову евакуацію у Райському старостинському окрузі,

«Буде, швидше за все, оголошено евакуацію в Райському старостинському окрузі, тому що там теж прильотів стає все більше, і люди страждають від них, гинуть, тому це справді необхідно», — додала Пахомова.

Видання зазначає, що наразі 693 особи залишаються у селищі Райське. Через обстріл люди збирають речі та їдуть із селища. Вдень повертаються розбирати завали у розбитих будинках, а ночують у Дружківці. Примусову евакуацію сімей з дітьми в Райському ще не оголошено, тут залишаються 53 дитини.

Нагадаємо, вночі 2 липня російські окупанти вдарили по селищу Райське Дружківської територіальної громади. В результаті атаки одна людина загинула, двох поранено.