Україна повернула з окупації ще 7 дітей

Ще семеро українських дітей повернулися. Фото: Дмитро Лубінець

З тимчасово окупованих територій вдалося повернути ще семеро дітей. Це сталося у рамках реалізації затвердженого плану дій Президента України Bring Kids Back UA. Вік дітей — від 6 до 17 років. Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.



За його словами, всі повернуті сім'ї зазнали великих обмежень, зокрема: нав'язування «переваг російського світу» та примусової паспортизації.



Окрім того, дітей змушували відвідувати російські школи з ідеологічною пропагандою. За відмову — деяким сім'ям загрожували позбавленням батьківських прав.





«Одна із сімей через відсутність російських документів не могла отримати медичну допомогу та безпечно пересуватися. Інша сім'я з першого дня донатила на ЗСУ, підтримувала військових, що спричинило переслідування з боку окупаційної адміністрації», — додав Лубінець.



Раніше ми писали, що на початку літа росіяни анонсували вивезення на територію РФ десятків тисяч дітей із окупованих територій України «на відпочинок». Їх везуть у різні регіони, найчастіше віддалені, повністю відриваючи дитину від спілкування з друзями, батьками та знайомими.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях