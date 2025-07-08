Ситуація на Покровському напрямку погіршується — воєнкор

Ситуація на Покровському напрямку продовжує погіршуватись, повідомив у Telegram-каналі військовий кореспондент Богдан Мірошников.

За його словами, загострення зафіксовано не лише у міжріччі Солоної та Вовчої, а й у районах населених пунктів Котлине та Удачне.



«Противник зібрав сили і перейшов до масованих штурмів», — повідомив Мірошников. Він уточнив, що тепер атаки посилилися і на іншому фланзі — в районі Новоекономічного та на захід від Коптєвого.

За його словами, російські війська мають певні тактичні успіхи.

Нагадаємо, російські війська просунулися на кількох напрямках у Донецькій та Запорізькій областях. Зокрема, зафіксовано просування у селі Комар Волноваського району Донецької області та у населеному пункті Яблунівка Краматорського району Донецької області.



Також продовжується евакуація мирних жителів з-під обстрілів у Покровську. Армія РФ не припиняє обстрілювати Покровську громаду.