Армія РФ планує знову використати хімічну зброю проти ЗСУ: розвідка перехопила розмову

Перехоплена розмова окупантів. Фото: кадр із відео

У перехопленій українськими розвідниками розмові російські військовослужбовці обговорюють підготовку до чергового воєнного злочину – застосування хімічної зброї. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки.



Окупанти планують використати отруйні речовини проти позицій ЗСУ.



«Так, про неї думали. Просунемося по півдню, треба буде артою туди полупити. Значить, завтра будемо з «цією штукою» прямо заходити й впритул лупити. Завтра будемо з «цією штукою», прям задувати всередину», – каже росіянин.

Нагадаємо, що ГУР ідентифікувало російського майора, причетного до обстрілу «Охматдиту» у Києві.