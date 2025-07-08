Суд виніс вирок колишній чиновниці РДА на Луганщині: вона організувала «вибори» в окупації

Засуджена ексчиновниця РДА на Луганщині. Фото: СБУ

Суд засудив до восьми років позбавлення волі колишню працівницю служби у справах дітей Щастинської районної державної адміністрації за проведення псевдовиборів на окупованій території Луганської області. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління СБУ у Донецькій та Луганській областях.



Згідно з матеріалами справи, навесні 2023 року жінка добровільно очолила так звану «Територіальну виборчу комісію Станично-Луганського району ЛНР».



У взаємодії з окупаційною адміністрацією вона забезпечила проведення на території громади «виборів депутатів Ради Станично-Луганського муніципального округу ЛНР першого скликання». Зокрема, фігурантка брала участь у формуванні дільничних виборчих комісій, реєстрації кандидатів та обраних депутатів від російських партій, особисто вручала посвідчення «переможцям виборів».



Вона продовжує співпрацю з окупаційними органами, сприяє посиленню політичних та адміністративних структур агресора на захопленій території, виступає у навчальних закладах, розповсюджує російські пропагандистські фейки.



Колишню чиновницю визнали винною за ч. 5 ст. 111-1 (державна зрада) Кримінального кодексу України. У неї конфіскують усе майно.



Жінка перебуває у розшуку. Термін відбування покарання рахуватиметься з дати затримання.

Нагадаємо, що контррозвідка СБУ затримала агенток ФСБ та ГРУ, вони готували нові удари по місту Краматорськ Донецької області.