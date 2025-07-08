В ОВА розповіли, який у 2025 році планують зібрати врожай у Донецькій області

Попри обстріли, пожежі, знищену техніку та будівлі, продовжують працювати аграрії Донецької області. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Олег Філашкін.
За його словами, цього року сільгоспвиробники планують зібрати врожай зернових культур на площі 86 тисяч гектарів, зокрема ранніх зернових культур на площі 73 тисячі гектарів.
«Сьогодні відвідав одне із критично важливих сільськогосподарських підприємств області. Ознайомився з початком жнив та проблемами, з якими зараз стикаються фермери. Зараз під час війни дуже важливо підтримати роботу наших аграріїв, тому докладемо максимум зусиль, щоб допомогти їм», – заявив Філашкін.
Нагадаємо, що переселенці зможуть претендувати на компенсацію за зруйноване житло на окупованих територіях, Кабмін ухвалив рішення.