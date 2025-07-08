Суд відправив «за ґрати» російську розвідницю з Бахмута, яка знімала відео для ФСБ

Засуджена російська розвідниця з Бахмута. Фото: Донецька обласна прокуратура

Суд визнав жительку міста Бахмут Донецької області винною у посяганні на територіальну цілісність та недоторканність України та несанкціонованому поширенні інформації про переміщення та розташування ЗСУ (ч. 2 ст. 110, ч. 3 ст. 114). Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.



Російську розвідницю засудили до восьми років позбавлення волі.



У квітні 2022 року жінка, поспілкувавшись у Телеграм із представником центрального апарату ФСБ РФ, виявила бажання передавати окупаційним силам відеозвіти про розташування підрозділів Сил оборони України.



Виконуючи доручення вербувальника, вона фіксувала місця дислокації підрозділів ЗСУ у своєму місті. При цьому, щоб не привертати до себе на вулиці зайву увагу, тримала перед собою телефон, прикидаючись, що робить селфі. Таким чином, замість її обличчя камера знімала українських військовослужбовців, які на той час несли чергування на одному з контрольно-пропускних пунктів. Також жінка зняла та передала російському силовику файли про місця дислокації особового складу та розміщення штабу бригади ЗСУ.



Крім того, правоохоронці встановили, що у 2014 році бахмутянка у якості «члена дільничної виборчої комісії» брала участь у проведенні на території міста незаконного референдуму. За його «результатами» фейкова «ДНР» заявила про свій псевдодержавний суверенітет.

Нагадаємо, що суд виніс вирок колишній чиновниці РДА на Луганщині, вона організувала «вибори» в окупації.