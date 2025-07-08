Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Російська армія завдала ударів по Куп'янську: є загиблий та постраждалі

08 липня 2025, 21:58

Російська армія завдала ударів по Куп'янську: є загиблий та постраждалі

Наслідки обстрілу Куп'янська. Фото: Харківська обласна прокуратура Наслідки обстрілу Куп'янська. Фото: Харківська обласна прокуратура

8 липня близько 12:40 російська армія завдала авіаційного удару по місту Куп'янськ Харківської області. Про це повідомили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

За попередніми даними, окупанти застосували авіабомбу ФАБ-500. Пошкоджені будинки. Внаслідок атаки вибухове поранення отримала 65-річна жінка.

Близько 16:10 місто потрапило під артилерійський обстріл. Загинув 68-річний чоловік. Жінка 66 років зазнала гострого шоку.

Нагадаємо, що 8 липня російський БПЛА атакував центр міста Краматорськ на Донеччині.

ТЕГИ

Місця
Куп'янськ
Організації
ЗС РФ
Інше
Війна Загиблі Поранені обстріли Авіабомба
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

Компенсації за зруйноване житло в Україні отримують не всі — чому та як це виправити?
В Україні створено реєстр ушкодженого та знищеного майна — єдине джерело для верифікації руйнувань. Він став основою і для Міжнародного реєстру збитків, зокрема щодо житлової нерухомості.
08 липня 2025, 18:47
НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
14:17
ФСБ відібрала паспорт у кримського колаборанта, який очолював штаб опозиційного кандидата
12:58
Удари по штабу: атаковані позиції 41-ї та 20-ї армій РФ у Луганській області
12:08
РФ вивезла понад 100 підлітків із Запоріжжя на військові збори
11:37
На окупованій частині Луганщини загарбники хочуть відправити медиків у військові шпиталі
10:32
На окупованій Луганщині дрони атакували центри Старобільська, Біловодська та Сватово: є постраждалий
22:50
В окупованій Луганській області понад 150 тисяч жителів залишилися без питної води – ОВА
15:35
У Маріуполі знімають фільм про «порятунок» міста у 2022 році
13:20
Парк Щербакова у Донецьку сьогодні: місце відпочинку стало трибуною для «Єдиної Росії» та «Юнармії»
15:55
DeepState: окупанти просуваються в районах Попів Яру, Ялти, Толстого та Веселого
15:53
На окупованій Луганщині гострий дефіцит водіїв автобусів
13:04
Російська армія захопила два села на Донеччині
19:47
На Запорізькій АЕС стався блекаут через удар армії РФ
19:25
Біометрична зачистка: як окупаційна влада перевіряє кожного власника SIM-карти на Донбасі
18:26
«Принцип перемішування»: куди Росія вивозить на відпочинок українських дітей
17:17
Окупанти облаштували рембазу на Луганському пороховому заводі
15:33
МіГ-29 ЗСУ вдарив GBU-39 по будівлі з окупантами
14:59
Чотири особи загинули у Петрівському районі Донецька після обстрілу
14:18
В окупованому Донецьку обстріляне селище Трудовські: повідомляється про загиблих та поранених
10:44
У Луганській області окупанти тиснуть на місцевих підприємців. Що відбувається
08:56
У Донецьку людей «виселяють» з ринку — що буде з «Аквілоном»
усі новини
23:17
«Лізуть, як таргани»: у DeepState розповіли про просування російських військ у Запорізькій області
21:58
Російська армія завдала ударів по Куп'янську: є загиблий та постраждалі
21:45
Російський БПЛА атакував Краматорськ: під удар потрапив центр міста
21:15
Суд відправив «за ґрати» російську розвідницю з Бахмута, яка знімала відео для ФСБ
20:43
В ОВА розповіли, який у 2025 році планують зібрати врожай у Донецькій області
20:19
Російський дрон атакував цивільний автомобіль у Запорізькій області: поранені три людини
19:36
Війська Росії весь день обстрілюють правобережжя Херсонщини: один загиблий та 18 поранених
19:06
Суд виніс вирок колишній чиновниці РДА на Луганщині: вона організувала «вибори» в окупації
18:40
Армія РФ планує знову використати хімічну зброю проти ЗСУ: розвідка перехопила розмову
18:02
У Росії вибухнув паливний резервуар «Лукойлу»
17:27
Російські війська створили «кишеню» навколо ЗСУ, які обороняють Костянтинівку — NYT
16:44
Ситуація на Покровському напрямку погіршується — воєнкор
16:41
Україна повернула з окупації ще 7 дітей
16:35
Із селища Райське Дружківської громади планують примусово евакуювати дітей
16:22
Авіаудар в Краматорському районі: у ДСНС показали руйнівні наслідки
16:00
Міноборони запустило онлайн-інструкцію з переведення військових
15:45
Пожежа в мікрорайоні «Південний» міста Покровськ: подробиці уточнюються
15:32
Боєць ЗСУ збив FPV-дрон пострілом із помпової рушниці
15:03
Бійці 31 ОМБр вийшли з оточення на північ від Рівнополя — DeepState
15:03
Stern: Третина безпритульних у Німеччині — біженці з України
усі новини
ВІДЕО
Перехоплена розмова окупантів. Фото: кадр із відео Армія РФ планує знову використати хімічну зброю проти ЗСУ: розвідка перехопила розмову
08 липня, 18:40
Наслідки вибуху паливного резервуару "Лукойлу". Фото: ASTRA У Росії вибухнув паливний резервуар «Лукойлу»
08 липня, 18:02
Авіаудар в Краматорському районі: у ДСНС показали руйнівні наслідки Авіаудар в Краматорському районі: у ДСНС показали руйнівні наслідки
08 липня, 16:22
Момент пострілу по FPV-дрону РФ. Боєць ЗСУ збив FPV-дрон пострілом із помпової рушниці
08 липня, 15:32
БПЛА РФ — у прицілі дрона ЗСУ ЗСУ показали, як збивають десятки російських БПЛА дронами
08 липня, 14:14
Зруйнований Покровськ. «Білі янголи» евакуюють людей з-під обстрілів у Покровську
08 липня, 13:30
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір