Російська армія завдала ударів по Куп'янську: є загиблий та постраждалі

8 липня близько 12:40 російська армія завдала авіаційного удару по місту Куп'янськ Харківської області. Про це повідомили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.
За попередніми даними, окупанти застосували авіабомбу ФАБ-500. Пошкоджені будинки. Внаслідок атаки вибухове поранення отримала 65-річна жінка.
Близько 16:10 місто потрапило під артилерійський обстріл. Загинув 68-річний чоловік. Жінка 66 років зазнала гострого шоку.
Нагадаємо, що 8 липня російський БПЛА атакував центр міста Краматорськ на Донеччині.