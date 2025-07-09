РФ завдала масованого удару по Луцьку дронами та ракетами

Пожежа у Луцьку.

Окупанти завдали масованого удару по Луцьку із застосуванням безпілотників і ракет. Про це повідомив міський голова Ігор Поліщук.







«Сьогодні була найбільш масована ворожа атака з застосуванням БПЛА та ракет на наше місто та громаду. Маємо загоряння та пошкодження гаражів на території одного з гаражних кооперативів та пожежу на території одного з підприємств. Решта ушкоджень зʼясовується», — заявив мер.



За словами Поліщука, інформації про загиблих наразі немає. За даними Волинської ОВА, у повітряному просторі області перебували близько 50 БПЛА та 5 ракет. Раніше Повітряні сили ЗСУ повідомляли про пуски ракет Х-47М2 «Кинжал» із МіГ-31К.

Напрямок ударів ракет та БПЛА.

Телеграм-канал «Exilenova+» попередньо опублікував відео запуску ракет по Луцьку з району Липецької області. Відео можливих запусків також з'явилося в мережі.