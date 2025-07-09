Безпілотники атакували Московську та інші області — повідомляється про вибухи

У ніч на 9 липня Міністерство оборони Росії заявило про масовану атаку безпілотників на низку регіонів країни. Про це повідомив Telegram-канал ASTRA.

За опублікованими даними, у повітряному просторі Курської області було зафіксовано 23 безпілотники, у Брянській — 16, у Тульській — 15, у Білгородській та Орловській — по 12, у Смоленській — 2, а над Воронезькою і Рязанською областями — по одному дрону. Також повідомляється про чотири БПЛА, виявлених у Московському регіоні, з яких два прямували безпосередньо у бік Москви.



Одним із найпомітніших інцидентів стала атака на Зеленоград. Місцеві жителі повідомили про вибух, який стався о 2:43 ночі. Вже о 2:48 тимчасово було припинено прийом та вильоти в аеропорту «Шереметьєво». Незабаром роботу аеропорту відновили.

О 2:49 мер Москви Сергій Собянін повідомив про збитого безпілотника. Через кілька хвилин пролунав ще один вибух, після чого надійшла нова заява про нейтралізацію БПЛА.

За словами очевидців, у нічний час у столичному регіоні було чути щонайменше десять вибухів. Точні наслідки атаки та інформація про пошкодження уточнюються. Загалом, за інформацією МО РФ, у ніч проти 9 липня в небі над країною було збито 86 безпілотних літальних апаратів.

Момент збиття безпілотника над Москвою опублікував Telegram-канал ASTRA.

Нагадаємо, в ніч на 7 липня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ завдали вогневої поразки по АТ «Червонозаводський хімічний завод» у Московській області РФ.