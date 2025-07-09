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США планують надіслати Україні додатковий зенітно-ракетний комплекс Patriot — WSJ

09 липня 2025, 08:43

США планують надіслати Україні додатковий зенітно-ракетний комплекс Patriot — WSJ

Зенітно-ракетний комплекс Patriot. Фото: Вікіпедія Зенітно-ракетний комплекс Patriot. Фото: Вікіпедія

Адміністрація президента США Дональда Трампа міркує над тим, щоб надіслати Україні додатковий зенітно-ракетний комплекс Patriot. Про це повідомляє американське видання The Wall Street Journal.

«Цей крок став першим випадком, коли Трамп схвалив надання Україні великої системи озброєнь понад кількість санкціонованого Білим домом за часів президентства Джо Байдена», — пише газета.

За даними видання, Білий дім звернувся до Пентагона з проханням підготувати й інші варіанти додаткового озброєння. Чиновники вивчають, чи інші країни можуть надати Україні більше «Патріотів».

За словами колишнього чиновника Пентагону, США надали Києву три системи Patriot, Німеччина надіслала ще три, а також одну установку, передану консорціумом європейських країн. Втім, не всі ці системи працюють одночасно через труднощі з технічним обслуговуванням.

Раніше повідомлялося, що для ЗСУ складається загрозлива ситуація на підступах до міста Костянтинівка Донецької області. Захоплення міста відкриє росіянам шлях наступу на північну частину регіону.

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