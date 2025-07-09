Обстріл Київщини: поранено жінку, горіло підприємство

Пожежа внаслідок падіння уламків БПЛА на одному з підприємств Київщини.

Цієї ночі в Броварах під час обстрілу постраждала жінка 1980 року народження. Про це повідомив міський голова Ігор Сапожко.



«Із травмою грудної клітки її госпіталізовано до місцевої лікарні. Їй надається вся необхідна допомога. Також о 4:15 надійшло повідомлення про значне загоряння внаслідок падіння уламків БПЛА на одному з підприємств у Требухові», — зазначив він.

Пожежа внаслідок падіння уламків БПЛА на одному з підприємств Київщини.

За даними ДСНС, обійшлося без постраждалих. На місці продовжують працювати рятувальники та комунальні служби.

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