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Росія з РСЗВ обстріляла Степногірську громаду під Запоріжжям

09 липня 2025, 08:41

Росія з РСЗВ обстріляла Степногірську громаду під Запоріжжям

Росія з РСЗВ обстріляла Степногірську громаду під Запоріжжям

Вранці, 9 липня, російські війська завдали артилерійського та дронового удару по Степногірській громаді Запорізької області. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров у своєму Telegram-каналі.

Внаслідок атаки було поранено мирну мешканку. Також зафіксовано пошкодження житлових будинків та об'єктів критичної інфраструктури. На місці працюють екстрені служби, продовжується ліквідація наслідків обстрілу.

Згідно з попередніми даними, ворог застосував артилерію та дрони-камікадзе FPV. Точні масштаби руйнувань та кількість постраждалих уточнюються.

Обстановка у регіоні залишається вкрай напруженою. Всього за добу російська армія завдала 482 удари по 14 населених пунктах Запорізької області. Зафіксовано 4 авіаудари по Плавнях та Гуляйполю.

Біленьке, Веселянку, Степове, Приморське, Кам'янське, Гуляйполе, Новопавлівку, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне атакували 349 дронів різних типів (переважно FPV).

На Лежине, Кам'янське, Приморське, Гуляйполе, Щербаки та Малу Токмачку припало 10 обстрілів з РСЗВ.

У Малокатеринівці, Кам'янському, Гуляйполі, Щербаках, Новоданилівці, Малій Токмачці та Чарівному зафіксовано 119 артударів.

За інформацією місцевої влади, надійшло 25 повідомлень про руйнування квартир, приватних будинків, автомобілів та адміністративних будівель.

Нагадаємо, у DeepState розповіли про просування російських військ у Запорізькій області. Існуюча та переважна у кількості піхота ЗС РФ у цьому районі продовжила свій тиск на позиції Сил оборони України.

@novosti.dn.ua

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