РФ перетворює окуповані території на офшор — Жовта Стрічка

Тимчасово окуповані території України Росія перетворює на новий офшор для своїх олігархів. Про це повідомляє рух опору «Жовта Стрічка».



Так, на «Каховському м'ясокомбінаті» росіяни виділили й успішно «розпиляли» 31 мільйон рублів — за умови, що статутний капітал підприємства становить лише 10 тисяч рублів.



За даними активістів, на місці комбінату немає ні виробництва, ні офіційно оформленого персоналу.

Згідно з російським законодавством, на тимчасово окупованих територіях діють особливі «послаблення»:

відсутність вимог до досвіду та кваліфікації підрядників,

закупівлі у єдиного постачальника,

закриті реєстри та відсутність перевірок,

ручний контроль і повна непрозорість.

За цими правилами реалізуються всі «проєкти» — від будівництва доріг до «відродження» підприємств. У підсумку місцеві жителі живуть у бідності, а російська еліта — відмиває кошти у величезних обсягах.