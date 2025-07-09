Дрони атакували Курську область: загинув співробітник Росгвардії

У ніч на 9 липня дрони атакували пляж «Міський» у Курську. Внаслідок атаки загинули троє чоловіків, один із яких — співробітник Росгвардії.



РосЗМІ повідомляють також про пошкодження кількох житлових будинків у Залізничному окрузі Курська. Під удар потрапили інфекційний корпус ЦРЛ, будівля швидкої допомоги та агрофірма у Рильську. В результаті були вибиті вікна, спалахнув дах, а в одній із будівель спалахнула пожежа.

Нагадаємо, у ніч на 9 липня (з 20:00 8 липня) російські окупанти здійснили масовану атаку по Україні, застосувавши 741 засіб повітряного нападу.