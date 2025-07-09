Дві жінки загинули у Білицькому через російський авіаудар: у мережі з'явилося відео наслідків

Росіяни скинули авіабомбу на місто Білицьке на Донеччині. Загинули дві жінки. Фото: Добропілля.info

Увечері 8 липня російські окупанти скинули авіабомбу КАБ-250 на місто Білицьке Покровського району Донецької області. Удар припав на щільно житлову забудову, повідомляє сьогодні пресслужба Донецької обласної прокуратури.

Зазначається, що в результаті атаки загинули дві жінки, ще троє людей віком 19, 28 і 45 років дістали мінно-вибухові травми, осколкові поранення та різану рану.

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За інформацією телеграм-каналу «Добропілля info», під удар потрапили училище та магазин. Загинули продавщиця магазину та покупниця.

Канал також опублікував відео наслідків атаки на Білицьке.

Раніше повідомлялося, що місто Добропілля в Покровському районі Донецької області вночі і вранці зазнало масованої атаки російських безпілотників.