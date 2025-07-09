Су-27 ЗСУ вдарив по складу БПЛА і живій силі РФ на ТОТ Луганщини

Авіаудар по складу окупантів на Луганщині

Су-27 Повітряних сил ЗСУ завдав удару по місцю збору російських безпілотників і живої сили окупантів у Луганській області. Про це повідомили льотчики ЗСУ в блозі «Соняшник».



За даними проєкту War Archive, удар було завдано на південний захід від міста Привілля.

«Попри майже повну окупацію Луганщини, наші сили продовжують тримати оборону та потребують підтримки. Тому авіація працюватиме далі на всіх напрямках», - йдеться в описі відео.



Нагадаємо, МіГ-29 ЗСУ вдарив по КП окупантів за допомогою AASM Hammer.