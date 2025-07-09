«Чорний ліс» знищив російський ЗРК «Бук-М1» ударом дрона

Бійці бригади «Чорний ліс» спільно з 413 батальйоном СБС «Рейд» завдали точного удару по російському зенітно-ракетному комплексу «Бук-М1».
На відео, оприлюдненому підрозділом, зафіксовано момент ураження техніки ворожого ППО за допомогою FPV-дрона. Російська установка намагалася замаскуватися серед дерев, однак оператор безпілотника вивів заряд точно в ціль. В результаті удару машина почала горіти.
Згодом у пресслужбі «Чорного лісу» заявили про повне знищення російського зенітного комплексу.
«Це ще один мінус у протиповітряній обороні ворога», — зазначили українські захисники.
Довідка: «Бук-М1» — радянський середньої дальності зенітно-ракетний комплекс, здатний вражати аеродинамічні цілі на відстані до 35 км. Його знищення — важливий крок для забезпечення роботи української авіації та дронів на цій ділянці фронту.
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях