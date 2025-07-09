Машини швидкої допомоги в Бєлгородській області Росії почали накривати антидроновими сітками

У Бєлгородській області Росії автомобілі швидкої допомоги почали накривати антидроновими сітками. Фото: Попіл Бєлгород

У місті Шебекіне Бєлгородської області Росії помітили перші автомобілі невідкладної допомоги з антидроновими сітками. На це звернув увагу канал «Попіл Бєлгород».

Видання пише, що у червні губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков доручив встановити такий захист від безпілотників на всі автомобілі швидкої допомоги у прикордонних районах регіону.

Зазначається, що раніше антидронові сітки вже використовувалися для захисту сільськогосподарської техніки від дронів у Бєлгородській області.