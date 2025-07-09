Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Росіяни атакували військовий аеродром у Волинській області — Повітряні сили

09 липня 2025, 12:02

Росіяни атакували військовий аеродром у Волинській області — Повітряні сили

Головною ціллю удару росіян під час масованої атаки став військовий аеродром у Луцьку у Волинській області. Ілюстративне фото Головною ціллю удару росіян під час масованої атаки став військовий аеродром у Луцьку у Волинській області. Ілюстративне фото

Однією з головних цілей ЗС РФ під час масованої атаки по Україні став військовий аеродром у Волинській області. Про це сьогодні повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Ігнат додав, що Україну атакували трохи більше 300 ударних дронів «Шахед», більшість із них успішно збили українські ППО.

Раніше у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що Україну атакували понад 700 російських дронів, як «Шахеди», так і безпілотники-імітатори, а також 13 ракет, зокрема шість ракет «Кинжал».

Головною ціллю удару став Луцьк Волинської області. У Луцьку розташований військовий аеродром.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Інше
Волинська область Луцьк атака на Україну війська РФ військовий аеродром
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

Компенсації за зруйноване житло в Україні отримують не всі — чому та як це виправити?
В Україні створено реєстр ушкодженого та знищеного майна — єдине джерело для верифікації руйнувань. Він став основою і для Міжнародного реєстру збитків, зокрема щодо житлової нерухомості.
08 липня 2025, 18:47
НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
12:50
«АТЕШ» передав координати ППО РФ під Волновахою — ціль знищено
11:48
Луганська область: ЗСУ завдали авіаудару по профілакторію з російськими військовими в районі Привілля
10:47
ЗСУ уразили склад та пункт дислокації окупантів у Ясинуватій
10:18
Су-27 ЗСУ вдарив по складу БПЛА і живій силі РФ на ТОТ Луганщини
09:09
РФ перетворює окуповані території на офшор — Жовта Стрічка
14:17
ФСБ відібрала паспорт у кримського колаборанта, який очолював штаб опозиційного кандидата
12:58
Удари по штабу: атаковані позиції 41-ї та 20-ї армій РФ у Луганській області
12:08
РФ вивезла понад 100 підлітків із Запоріжжя на військові збори
11:37
На окупованій частині Луганщини загарбники хочуть відправити медиків у військові шпиталі
10:32
На окупованій Луганщині дрони атакували центри Старобільська, Біловодська та Сватово: є постраждалий
22:50
В окупованій Луганській області понад 150 тисяч жителів залишилися без питної води – ОВА
15:35
У Маріуполі знімають фільм про «порятунок» міста у 2022 році
13:20
Парк Щербакова у Донецьку сьогодні: місце відпочинку стало трибуною для «Єдиної Росії» та «Юнармії»
15:55
DeepState: окупанти просуваються в районах Попів Яру, Ялти, Толстого та Веселого
15:53
На окупованій Луганщині гострий дефіцит водіїв автобусів
13:04
Російська армія захопила два села на Донеччині
19:47
На Запорізькій АЕС стався блекаут через удар армії РФ
19:25
Біометрична зачистка: як окупаційна влада перевіряє кожного власника SIM-карти на Донбасі
18:26
«Принцип перемішування»: куди Росія вивозить на відпочинок українських дітей
17:17
Окупанти облаштували рембазу на Луганському пороховому заводі
усі новини
13:33
СБУ затримала громадян КНР у справі про шпигунство щодо ракетного комплексу «Нептун»
13:33
ЗСУ показали, як збивають «Шахеди» в небі над Україною
12:57
Зеленський прибув до Риму перед конференцією з відновлення України
12:50
«АТЕШ» передав координати ППО РФ під Волновахою — ціль знищено
12:39
Компенсації з «єВідновлення»: майже 430 млн грн. отримали мешканці Краматорська за зруйноване житло
12:36
Росія втратила вже 100 важких вогнеметних систем у війні проти України – ЗСУ
12:22
Росіяни масовано атакували Добропілля: один із безпілотників ударив у багатоповерхівку
12:18
У ЗСУ відповіли, чи намагається російська армія обійти зі сходу Покровськ разом з Мирноградом
12:17
Стовп диму над Києвом: на ВДНГ спалахнула пожежа
12:02
Росіяни атакували військовий аеродром у Волинській області — Повітряні сили
11:48
Луганська область: ЗСУ завдали авіаудару по профілакторію з російськими військовими в районі Привілля
11:14
Дрони атакували Курську область: загинув співробітник Росгвардії
11:13
Машини швидкої допомоги в Бєлгородській області Росії почали накривати антидроновими сітками
11:00
«Чорний ліс» знищив російський ЗРК «Бук-М1» ударом дрона
10:47
ЗСУ уразили склад та пункт дислокації окупантів у Ясинуватій
10:18
Су-27 ЗСУ вдарив по складу БПЛА і живій силі РФ на ТОТ Луганщини
10:15
Дві жінки загинули у Білицькому через російський авіаудар: у мережі з'явилося відео наслідків
09:50
Створення армованої бетонної площадки для автомобіля (реклама)
09:40
На Луганщині окупанти відключають газ і світло у прифронтових містах та селах за найменшу заборгованість – ОВА
09:30
Рекордна атака: РФ випустила 741 ціль по Україні за ніч
усі новини
ВІДЕО
Знищений БпЛА «Шахед». ЗСУ показали, як збивають «Шахеди» в небі над Україною
09 липня, 13:33
Удар по російській важкій вогнеметній системі. Фото: кадр із відео Росія втратила вже 100 важких вогнеметних систем у війні проти України – ЗСУ
09 липня, 12:36
Росіяни масовано атакували Добропілля: один із безпілотників ударив у багатоповерхівку Росіяни масовано атакували Добропілля: один із безпілотників ударив у багатоповерхівку
09 липня, 12:22
Стовп диму над Києвом: на ВДНГ спалахнула пожежа Стовп диму над Києвом: на ВДНГ спалахнула пожежа
09 липня, 12:17
Луганська область: ЗСУ завдали авіаудару по профілакторію з російськими військовими в районі Привілля Луганська область: ЗСУ завдали авіаудару по профілакторію з російськими військовими в районі Привілля
09 липня, 11:48
Дрони атакували Курську область: загинув співробітник Росгвардії Дрони атакували Курську область: загинув співробітник Росгвардії
09 липня, 11:14
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір