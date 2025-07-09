Росіяни атакували військовий аеродром у Волинській області — Повітряні сили

Головною ціллю удару росіян під час масованої атаки став військовий аеродром у Луцьку у Волинській області. Ілюстративне фото

Однією з головних цілей ЗС РФ під час масованої атаки по Україні став військовий аеродром у Волинській області. Про це сьогодні повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Ігнат додав, що Україну атакували трохи більше 300 ударних дронів «Шахед», більшість із них успішно збили українські ППО.

Раніше у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що Україну атакували понад 700 російських дронів, як «Шахеди», так і безпілотники-імітатори, а також 13 ракет, зокрема шість ракет «Кинжал».

Головною ціллю удару став Луцьк Волинської області. У Луцьку розташований військовий аеродром.